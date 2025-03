Aizvadīts Hospiss LV organizētais trešais diskusiju forums “Tiesības uz cieņpilnu nāvi”: Teikt vai neteikt: kas secināts?

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Ārstniecības direktors Juris Nikolajenko skaidroja mediķu redzējumu uz šo jautājumu. Ārsti ir pieraduši pie diagnozēm un konkrētiem soļiem, rīcības protokoliem, kodiem, bet saruna par paredzamo dzīvildzi ir daudz plašāka, tai ir jāgatavojas un jāsaprot, ka ārsta vārdi un veids, kādā tie izteikti, var ietekmēt pacientu psiholoģiski – liekot zaudēt cerību un padoties vai tieši otrādi - saņemties. Gan dr. Nikolajenko no ārsta perspektīvas, gan bioētiķe un profesore Signe Mežinska no ētiskā viedokļa uzsvēra, ka īstais jautājums ir nevis teikt vai neteikt, bet - kā teikt.



Tāpat dr. Nikolajenko izgaismoja vēl vienu mūsdienu sabiedrības problēmu, uzsverot, ka nāve mūsdienās bieži vien ir kļuvusi par “sistēmisku funkciju”, kas norisinās slimnīcās, attālinot to no sabiedrības ikdienas, taču nāve ir pieredze, un mums visiem ir ko no tās mācīties.