Andris Bite: Ja ražojam konservus, varam ražot arī mīnas

“Cilvēkiem, it sevišķi tiem, kas ir ārpus militārās industrijas, šķiet, ka militārā industrija ir tanks, lielgabals, drons, sakaru tehnika, bet īstenībā situācija ir daudz plašāka, laukums daudz lielāks,” tā Bite un turpina: “Bieži vien cilvēki no mierīgajām industrijām pat nezina, ka viņu produkti un tehnoloģijas kara apstākļos ir piemērojami militārām vajadzībām. Mēs paši, piemēram, ražojam konservu bundžas – lielas, mazas, no dažādiem materiāliem. Un, kad redzu, kādas pēc skata, piemēram, ir prettanku mīnas, tas man liek aizdomāties, ka pēc skata tās līdzinās konservu bundžām un, tātad, tas ir kaut kas tāds, ko mēs varētu taisīt.” Bite uzskata, ka būtu svarīgi, ja no aizsardzības sistēmas puses būtu kāds, kas varētu palīdzēt uzņēmējiem norādīt virzienu, kādā darboties. “Latvija ir maza valsts, mēs visi zinām, kādi uzņēmumi darbojas, ko šie uzņēmumi var izdarīt. Varbūt daudz vairāk cilvēku saskatītu iespējas.”