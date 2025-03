Labklājības ministrs Reinis Uzulnieks atklāj, ka mazsvarīgu jautājumu nav: "Primārais ir bērnu kopšanas pabalsts"

Kāpēc man ir svarīgi pabalsti? Tas ir stāsts nevis par to, ka mums trūkst darbaspēka, mums vajag emigrantus un tā tālāk, bet par to, ka mums vajag ģimenes un tās vajag tagad. Ir ļoti labi redzams, ka no 2016. gada nav problēmu ar trešā bērna politiku, problēmas ir ar pirmā un otrā bērna politiku. Ja mēs gribam, lai ģimenē dzimst pirmais bērns vai otrais bērns, tad ar pabalstiem ir jāpalīdz ģimenēm, kas par to vēl nav izšķīrušās, un tas ir jādara tagad. Pētījumi liecina, ka pirmajam bērnam parasti grūti ir saņemties emocionāli, jo tas nozīmē, ka nākas atteikties, piemēram, no mācībām, no hobijiem, bet trešais bērns ir saistīts ar mantiskiem jautājumiem, jo tad ir jādomā par lielāku mājokli un daudzām no šī faktora izrietošām lietām.