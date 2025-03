"Darbinieki pārbaudīja katru kvadrātkodu!" "Rīgas satiksme" operatīvi reaģējusi uz ziņu par krāpniecisko lapu

Nākamajā dienā Dita saskārusies ar nepatīkamu pārsteigumu. "Man no konta tika novilkti 40 eiro. Saņēmu SMS, tāpēc uzreiz pamanīju. Sazinājos ar banku, viņi nobloķēja karti. Statuss bija “rezervēts”, tāpēc, iespējams, izdosies naudu atgūt. Firma nav reģistrēta Latvijā. Pat ja izklausās, ka esmu “no Mēness nokritusi”, es vienkārši vēlos parādīt, kā šī situācija izskatās cilvēkam, kurš nedzīvo Rīgā. Es nezinu, kādai ir jāizskatās oficiālajai lietotnei. Turklāt, kad iepērkos drošos internetveikalos, arī jāievada vārds un kartes dati, tāpēc tik aplam dīvaini tas nelikās… Pēc tam slavenajā māmiņu forumā izlasīju, ka krāpnieki mēdz uzlīmēt savus QR kodus virsū uz īstajiem. Bet kā lai cilvēks, kurš nav no Rīgas, to vispār zina? Satraukumā, ka man nav biļetes, es darīju visu, ko sapratu kā pareizu. Vēlāk papētīju to lapu, domāju, tie nav gluži krāpnieki, bet ļoti negodīgs mārketings gan. Izvietot savas QR uzlīmes bez paskaidrojuma tieši pie biļetes “pīkstuļa”, lai tādi iebraucēji, tūristi un steidzīgie uzķeras.”