Satiksme pilsētā 18. novembrī būs intensīva un iespējami sastrēgumi, tādēļ ceļotājiem vajadzētu nokļūšanai lidostā atvēlēt vairāk laika nekā parasti.
Sabiedrība
Šodien 18:54
Paziņojums tiem, kas 18. novembrī ar 22. autobusu grasās doties uz lidostu
"Rīgas satiksme" aicina visus ceļotājus, kas 18. novembrī grasās ar 22. autobusu doties uz lidostu, ņemt vērā izmaiņas autobusa maršrutā.
18. novembrī parādes dēļ būs slēgta 11. novembra krastmala un Akmens tilts, tāpēc 22. maršruta autobusi brauks pa apvedceļu no pieturas “13. janvāra iela”. Pirmā pietura pēc apvedceļa būs “Nacionālā bibliotēka”. Satiksme pilsētā 18. novembrī būs intensīva un iespējami sastrēgumi, tādēļ ceļotājiem vajadzētu nokļūšanai lidostā atvēlēt vairāk laika nekā parasti.
18. novembrī paredzētas izmaiņas 22. autobusa maršrutā.