Spoži mūziķi kamermūzikas koncertā Starp divām pasaulēm Latvijas Nacionālajā operā

Baritona Riharda Millera, čellistes Ingas Ozolas un pianistes Ilzes Ozoliņas izpildījumā izskanēs vēlīnā romantisma komponista Riharda Štrausa (1864-1949) mūzika – septiņas dziesmas ar čella un klavieru pavadījumu. Savukārt soprāns Katrīna Paula Felsberga pievērsīsies 20. gadsimta amerikāņu mūzikai. Sadarbībā ar pianisti Ilzi Ozoliņu māksliniece izpildīs komponista Džeika Hegija (1961) ciklu Natural Selection (1977), ko autors veidojis, iedvesmojoties no dažādiem jaunas sievietes dzīves attīstības posmiem. Neda Rorema (1923-2022) ciklā Last Poems of Wallace Stevens (1972) māksliniecēm pievienosies arī čelliste Inga Ozola.