Vārdu pa vārdam un raidījumā izceļas tracis starp Šleseru un Ķirsi

Šlesers uzskata, ka Rīgai pietrūkst līdera un 15 gadu laikā, kopš “Vienotība” ir valdībā, Rīga zaudējusi savu eiropeisko seju. Vēršoties pie Ķirša, Šlesers norādīja, ka pret viņu personīgi pretenziju neesot. “Pret jums man pat personīgu pretenziju nav, vienkārši Rīgai pietrūkst viens stingrs līderis, saimnieks, kurš var virzīt procesus uz priekšu. Problēma ir “Vienotības” režīmā, kas ir salikusi cilvēkus visos līmeņos…” Uz Ķirša mēģinājumu iebilst, Šlesers tikai atmeta ar roku un skaļi iesaucās: “Nu, pagaidiet! 15 gadus “Vienotība” ir bijusi pie varas, un tagad jūs sakāt – mums 5 gadi par maz, mēs te tikai ieskrējāmies. Apskatieties, kāda ir Rīga! Kauns! Cilvēki brauc projām, Rīgas centrs tukšs, lielākā daļa skatlogu ar uzrakstiem “pārdod” vai “izīrē”! Es nevaru pārmest tikai jums, bet 15 gadus valsti pārvalda “Vienotība”, un jūs esat daļa no tās,” skaļš bija Šlesers. “Šlesera kungs, jūs velti samazināt savu nozīmību. Mēs taču atceramies – jūsu partija vēl turpināja būt Rīgas domē, kad jūs pats no viesnīcas “Rīdzene” vēl devāt vadošus norādījumus, kā Rīga ir jāpārvalda,” Šleseram oponēja Ķirsis. “Es tikai varu pateikt to, ka ”Vienotība” ir jāaizvāc projām,” uzstāja Šlesers, sākot skandēt, kas būs, ja vēlētāji balsos par Ķirsi un kas – ja par viņu. Te nu savaldību sāka zaudēt mierīgais un ieturētais Ķirsis un, vēršoties pie Šlesera, teica: “Piedošanu, Šlesera kungs, jūs neesat nekāds jaunais politiķis. Es vēl mācījos vidusskolā, kad jūs jau bijāt ekonomikas ministrs. Tagad jūs pārmetat man, ka esmu visu Rīgu un Latviju nolaidis uz grunti. Piedodiet, jūs esat daļa no problēmas, nevis daļa no risinājuma!”