Dabā gājējs un mežu plānotājs...

LVM notiek iekšējā restrukturizācija un pārmaiņas, kas izraisījušas dažu darbinieku neapmierinātību. Izveidota arī arodbiedrība, kas sūdzas par informācijas trūkumu un iebiedēšanu no vadības puses. Kas jums tur uzņēmumā īsti notiek?



Teikšu tā – LVM gadu no gada ir ieguvis dažādas prestižas balvas kā viens no labākajiem darba devējiem Latvijā, taču jārēķinās, ka jebkurā uzņēmumā cikliski notiek kaut kādas pārmaiņas. Bez tām gluži vienkārši nevar iztikt, jo parādās jaunas tehnoloģijas un jauns skatījums uz meža apsaimniekošanu. Visiem darbiniekiem ir iespējas iesaistīties šajā pārmaiņu procesā, ir pat izveidota speciāla e-pasta adrese, uz kuru ikviens var sūtīt savas idejas. Es īsti neizprotu, kādēļ ap šīm pārmaiņām sacelts tāds troksnis, un pats nejūtu, ka no darba devēja puses tiktu kaut kā apspiests. Tas, ka pārmaiņas nepieciešamas, manuprāt, ir pašsaprotami. Piemēram, agrāk visi brauca ar zirgiem, tad pārgāja uz automašīnām. Arī tās bija pārmaiņas, kurām ir muļķīgi pretoties.