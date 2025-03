Jelgavā notiks gada ievērojamākā kaķu izstāde...

“Baltijas uzvarētājs” (“Baltic Winner”) tituls ir viens no prestižākajiem kaķu izstādes apbalvojumiem, kas tiek ierakstīts kaķa ciltsgrāmatā un kļūst par neatņemamu daļu no kaķa oficiālā vārda. Par šo titulu sacentīsies 300 kaķi, un to iegūs 34. Tituls tiek piešķirts tikai reizi gadā Baltijas reģionā. Latvija kopš 2016. gada ir šīs izstādes rīkotājvalsts reizi trijos gados.



Izstādes pirmajā dienā, 5. aprīlī, kaķus vērtēs Starptautiskie FIFe tiesneši no Polijas, Dānijas, Itālijas, Norvēģijas un Nīderlandes, kuri izvēlēsies labākos kaķus, kas tiks izvirzīti finālam. Savukārt skatītājiem pusdienas laikā būs iespēja noklausīties meistarklasi par populārām kaķu škirnēm un pirmo palīdzību kaķiem. Katram apmeklētājam būs iespēja balsot par savu simpātiju.