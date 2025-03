Rīgas panorāmas rats saņēmis zaļo gaismu - apmeklētāji to varēs izbaudīt jau tuvākajās nedēļās

“Starptautiska atzinība ir svarīgs solis ne tikai projektam, bet visai Latvijai. Rīgas panorāmas rats nav no citām valstīm pārņemts gatavs risinājums – tas ir unikāls produkts ar individuālu dizainu un Latvijā ražotiem elementiem, un mēs ticam, ka ratam ir milzīgs potenciāls kļūt par Latvijas eksporta preci. Tāpēc esam aicinājuši to novērtēt vācu sertifikācijas ekspertus no "TÜV Rheinland", kuru atzinība mums ļaus īstenot līdzvērtīgus projektus ārzemēs, tādējādi veicinot Latvijas vārda atpazīstamību starptautiskajā arēnā,” saka SIA “RPR Operators” valdes loceklis.