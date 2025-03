Aptauja: Eiropas iedzīvotāji vēlas, lai ES viņus aizsargā un rīkojas vienoti

Eiropas Parlamenta 2025. gada ziemas Eirobarometra aptauja tika veikta no 2025. gada 9. janvāra līdz 4. februārim visās 27 ES dalībvalstīs. Aptauja tika veikta klātienē, papildus izmantojot videointervijas Čehijā, Dānijā, Somijā, Maltā, Nīderlandē, Nīderlandē, Somijā un Zviedrijā. Kopumā tika veiktas 26 354 intervijas, un ES rezultāti ir svērti atkarībā no iedzīvotāju skaita katrā valstī. Latvijā no 9. līdz 29. janvārim veiktas 1005 klātienes intervijas.