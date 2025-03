Latvijas simtgadnieku salidojums atgriežas ar vērienu – svētki vienos seniorus no visas Eiropas

Tika apzinātas 43 Latvijas pašvaldības, tika meklēti, uzrunāti un uz svētkiem aicināti teju pussimts senioru, kas tuvojas 100 gadu jubilejai, kuri to svin šogad un kuri jau pārkāpuši simtgadnieka slieksni. Vecākajam senioram ir 104 gadi. Divdesmit pieci seniori no ES ir apstiprinājuši savu dalību salidojumā. Organizatori joprojām aicina simtgadniekus vai tuvu simtam sasniegušos pieteikties vienaudžu salidojumam vai arī lūgums to izdarīt viņu bērniem, mazbērniem, paziņām vai kaimiņiem pa telefoniem:28289314, 26549820, www.realspiedzivojums.lv.