Pēc teritoriālās reformas darbinieku skaits vairākās pašvaldībās ir pieaudzis

Kopumā šādi jautājumi, kas vairāk skar ētiku vai lietderību, ne likumu, par pašvaldību atbildīgajā ministrijā nenonāk, izriet no Bērziņas teiktā. “Kamēr pašvaldība darbojas likuma ietvaros un mēs varam saskatīt, iespējams, no ētikas viedokļa vai, iespējams, no mums sabiedrībā normu, kas nav rakstīts likumā, ietvaros, tikmēr tā ir pašvaldības atbildība. Es varu aicināt tikai iedzīvotājus pašus vērtēt, kā tas katrā pašvaldībā būs noticis. Tūlīt būs pašvaldību vēlēšanas,” norāda ministre.