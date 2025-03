Pasaules apceļotājs un Ginesa rekordu autors Kārlis Bardelis nokļuvis nelaimē, vajadzīga palīdzība rehabilitācijā

Pirmajā ceļa posmā Kārlis ar draugu Gintu Barkovski pārairēja Atlantijas okeānu no Namībijas līdz Brazīlijai 142 dienās, tad kopā ar Lindu Zuzi uz tandēmvelosipēda šķērsoja Dienvidameriku 101 dienā. Turpinājumā viņš vienatnē 2 gadu laikā šķērsoja Kluso okeānu, pa ceļam apstājoties vairākās salās, lai pārlaistu nelabvēlīgus laika apstākļus. Savukārt braucienā pāri Indijas okeānam 9 dienas no Šrilankas līdz Maldīvu salām Kārlis airēja kopā ar Dimitriju Kīferu (Dimitri Kieffer), bet pārējās 163 dienas veica ceļu viens pats. Artūrs Skroderis pievienojās Kārlim ļoti sarežģītajā 3 dienu ilgajā okeāna finiša posmā no Somālijas/Kenijas robežas līdz Kenijai. Pasaules apceļošana noslēdzās ar solo velobraucienu pāri Āfrikai no Kenijas līdz Namībijai.