Vārdam "karavīrs" būs sieviešu dzimtes analogs: jaunvārds "karavīre" gan izpelnas dzēlīgus komentārus

"Nākas pierast. Savā laikā, kad pieņēma "mērs" un "mēre", tieši tāpat bija ļoti liela pretestība, ka nekad neviens tā neteiks, bet tagad jau ik pa laikam dzird par mēri. Kam nepatīk mēre, var teikt domes priekšsēdētāja, var teikt pilsētas galva. Katrs var atrast to sev vēlamo variantu. Tāpat arī pirms gadiem 20 bija ļoti liela pretestība pret vārdu "tulce" sieviešu dzimtē. Tagad ir pagājuši jau vairāk nekā 20 gadi, un visi to lieto, nav nekāda ne izbrīna, ne sašutuma par to, ka tulce ir arī sieviešu dzimtē," stāstīja Liepa.