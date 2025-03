VIDEO: tūrists no Lielbritānijas šokēts par redzēto Vecrīgā

Komentāros viņam paziņots: "Vecrīga nav labākā ballīšu vieta Rīgā. Visas labākās iestādes atrodas ārpus tās!", uz ko Džeks atbildēja: "Pat neskatot to no ballīšu viedokļa, vienkārši bija šokā par to, cik klusi ir ielās kopumā!"