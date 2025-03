Cipule: Mums jāsāk domāt nevis par to, vai krīze pienāks, bet gan par to, kā mēs tajā reaģēsim

Viens no lielākajiem izaicinājumiem ir sabiedrības un veselības aprūpes personāla gatavība rīkoties nestandarta situācijās. Igaunija ir labs piemērs, jo veic regulāras simulācijas, testējot, kā slimnīcu personāls reaģē uz dažādiem apdraudējumiem, tai skaitā kiberuzbrukumiem un fiziskiem draudiem infrastruktūrai. Arī Latvijā notiek šādi testi, piemēram Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests kopā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, Zemessardzi un Valsts drošības dienestu veic regulāras apmācības. Tajā pašā laikā aptiekas, ārstniecības iestādes un ģimenes ārstu prakses tajās nav iesaistītas, kas rada pārdomas par to, vai šī daļa no kopējā noturības mehānisma zina, kā rīkoties, ja tiek traucēti sakari, vai pacientu skaits pārsniedz pieejamos resursus.