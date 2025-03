Atriebības rūgtā garša. Slepkava Jurijs noziegumu bija pārdomājis un tam gatavojies

Nākamās dienas pievakarē aizdomās turētais tika atrasts miris aptuveni divu kilometru attālumā no nozieguma vietas. Viņš bija iegājis mežā, ielīdis kādā zvēru izraktā aizaugušā alā ar kājām pa priekšu un ar šāvienu mutē izdzēsis sev dzīvību – ar vienu no līdzpaņemtajiem ieročiem, ar kuru iepriekš bija noslepkavojis cilvēkus. Pašnāvības vietā policijas darbinieki atraduši vēl divus šaujamieročus, un pie sava saimnieka līķa esot sēdējis viens no viņa suņiem.