"Sigma", "delulu", "skibidi" – jaunā paaudze runā citādi, bet ko tas nozīmē latviešu valodai?

No vienas puses, jaunieši aizgūst angļu vārdus, pielāgojot tos latviešu gramatikai un izrunai, piemēram, “sničot” (no snitch, ‘nodot kādu’). No otras puses, tiek veidoti arī jauni latviešu vārdi vai esošie tiek lietoti jaunās nozīmēs, piemēram, “saiet” jaunā nozīmē – ‘izdoties, sanākt’. Šī dinamika norāda, ka latviešu valoda ne tikai pielāgojas anglicismiem, bet arī turpina attīstīties un radīt jaunus izteiksmes līdzekļus.