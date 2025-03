Ja amerikāņi pametīs Ukrainu, tas ļoti slikti atsauksies gan uz Trampu, gan Ameriku kopumā, norāda Kariņš

Krievija militāri apdraud visu Eiropu. Līdz šim Krieviju no plašāka uzbrukuma ES teritorijā ir atturējis NATO aizsegs, kur ASV no 1949.gada bija drošības pamatgarants. Līdz ar Trampa stāšanos amatā ir jautājums, vai joprojām tas tā ir. Pašlaik nav nekādu indikāciju, ka tas tā nebūtu, bet retorika, kas nāk no Baltā nama, ir kardināli atšķirīga no tā, ko līdz šim ir teicis ikviens Amerikas prezidents. Es nesaredzu, ka pašlaik Latvijai un Eiropai ir lielāks militārs apdraudējums. Tas, ka Krievija ir drauds, ir fakts, bet nedomāju, ka pašlaik apdraudējums ir lielāks kā pirms pāris gadiem. Krievija jau trīs gadus netiek galā ar Ukrainu, kur nu vēl ar ES un NATO. Manuprāt, mūsu lielākais drauds ir nevis ārējs militārs apdraudējums, bet iekšpolitisks apdraudējums, kas ir kopīgs visai ES. Proti, tie ir galējie labējie politiskie spēki, kas daudzās valstīs iegūst līdz pat 30% vēlētāju balsu. Šie spēki atbalsta Krievijas politiku, nevēlas atbalstīt Ukrainu, apšauba NATO utt. Maskavai daudz lētāk un vieglāk ir vājināt Eiropu no iekšienes nekā no ārpuses. Latvijas lielākais drauds ir vāja valdība, vāja politiskā vadība, kas dod iespēju citiem spēkiem nākt pie varas. Tas, manuprāt, ir mūsu lielākais drauds.