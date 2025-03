Starp tālmācību un autobusu, kas neatbrauc... Vai bērniem jāspiež apmeklēt mācības tikai klātienē

Šogad viņi izvēlējās tālmācības skolu, vienu no nedaudzajām ar programmu līdz 6. klasei. Tā kā Mežniece strādā no mājām, tas ir ģimenei ļoti piemērots variants. Var pat izbraukāt uz mūzikas skolu Špoģos, tikai 20 kilometru turp atpakaļ, kamēr no Aglonas skolas kopējais ceļš prasīja 50 kilometru.