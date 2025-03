"Swedbank" un "SEB bankas" klienti savu pensiju 2. līmeņa uzkrājumu no šodienas var apskatīt internetbankā

Līdz šim pensiju otrā līmeņa uzkrājuma pārskats bija pieejams tikai "Latvija.lv" portālā. Pagājušā gada 1. jūlijā spēkā stājās izmaiņas regulējumā, kas pensiju otrā līmeņa pārvaldniekiem ļauj uzzināt, kas ir viņu klienti. Līdz ar to līdzekļu pārvaldniekiem ir iespēja proaktīvi informēt un konsultēt klientus par to, vai viņi ir izvēlējušies savam vecumam atbilstošu ieguldījuma plānu. Tāpat likuma izmaiņas ļauj pensiju pārvaldniekiem, kuri to vēlas, klientu internetbankā sniegt informāciju par pensiju otrajā līmenī uzkrāto summu.