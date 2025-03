Kā var rasties parāds valstij, ja alga katru mēnesi ir vienāda? Atbild VID

Jau vēstīts, ka šogad iedzīvotāju aktivitāte ir īpaši liela. Jau pirmajās divās dienās VID tika iesniegti gandrīz 40% no pērn kopumā pieteikto gada ienākumu deklarāciju skaita. Aizvadītās nedēļas izskaņā VID arī paziņoja, ka līdz 6. martam jau atmaksāta nodokļa pārmaksa 34,2 miljonu eiro apmērā, iesniegtas teju 600 tūkstoši deklarācijas un to skaits turpina augt. VID apstrādā iesniegtās deklarācijas pakāpeniski, to iesniegšanas kārtībā, taču katrai deklarācijai nepieciešamais apstrādes laiks var būtiski atšķirties. Tas galvenokārt atkarīgs no deklarācijā norādītā informācijas apjoma un sarežģītības, un tā, vai deklarācijas pārbaude notiek tikai automatizēti vai arī manuāli. Līdz ar to nodokļa atmaksas termiņš nav tieši atkarīgs no deklarācijas iesniegšanas brīža. Arī cilvēki, kuri iesnieguši deklarācijas vienā un tajā pašā dienā vai pat agrāk viens par otru, atmaksu var saņemt dažādos termiņos. Nodokļa pārmaksu VID ir pienākums atmaksā iedzīvotājiem ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no deklarācijas iesniegšanas, taču cenšamies to izdarīt ātrāk un, kā rāda pagājušā gada dati, vidēji atmaksa notiek 30 dienu laikā.