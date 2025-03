Jauna pozīcija: kas no šā gada 1. jūlija tiks iekļauts elektrības rēķinos?

"Tirgotājiem šīs izmaksas būs jāiekļauj elektroenerģijas cenā, līdz ar to gala patērētāju rēķini varētu pieaugt par aptuveni 3-5%, kā norādījusi klimata un enerģētikas ministrija. Tomēr precīza papildu izmaksu summa pagaidām nav zināma, jo tā būs atkarīga no konkrētās situācijas un pakalpojumu vērtības, ko AS augstsprieguma tīkls iegādāsies tirgū," saka AS "Latvenergo" tirdzniecības daļas vadītājs Ingus Štulbergs, norādot, ka Latvijas sinhronizācija ar Eiropas tīklu kā atsevišķs notikums neietekmē elektroenerģijas cenu tirgū.