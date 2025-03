Par izvairīšanos no nodokļu nomaksas – gadu ilgs cietumsods

Saskaņā ar apsūdzību kāda SIA amatpersona, pret kuru kriminālprocess izdalīts atsevišķā lietvedībā, laika posmā no 2014. gada marta līdz 2016. gada martam, būdams SIA valdes loceklis ar tiesībām pārstāvēt uzņēmumu, organizējot un vadot uzņēmuma saimniecisko un finanšu darbību, nodarbojās ar saimnieciskās darbības veikšanu, iegādājās preces un, izmantojot apsūdzētā atbalstu, ieguva četru citu SIA preču pavadzīmes, rēķinus, kuros iekļauta informācija par faktiski nenotikušiem preču iegādes darījumiem. Apsūdzētais izgatavotos viltotos preču piegādes rēķinus un pavadzīmes nodeva SIA amatpersonai, kurš, īstenojot nodomu par viņa SIA izvairīšanos no nodokļu nomaksas, šos viltotos grāmatvedības dokumentus nodeva darbiniecei, kas uzņēmumā veic grāmatveža pienākumus, lai tos iekļautu Valsts ieņēmumu dienestam (VID) iesniedzamajās pievienotās vērtības nodokļa (PVN) deklarācijās. Tādejādi SIA VID deklarēja faktiski nenotikušus ar PVN apliekamus darījumus un ieguva nepamatotas tiesības atskaitīt priekšnodokli, samazinot SIA budžetā maksājamo PVN summu, un izvairījās no nodokļu nomaksas.