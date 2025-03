Kvadrifrons radījis jaunu iestudējumu skolēniem “Viss, kas nav saskatāms”

Izrādes dramatizējuma autore Ance Strazda atklāj: “Es tiešām priecājos, ka izdevniecība “Liels un mazs” rada iespēju Latvijas lasītājiem tikt pie tik iespaidīgas litertūras. Jāatzīst, ka skola manā apziņā ir viena no bailīgākajām institūcijām, kur cilvēkam no savas dzīves jāpavada ļoti ilgs laiks. Mobings nenoliedzami viena no šīs iestādes nopietnākajām un sarežģītākajām problēmām, kuras risināšanai būtu jāpievērš liela uzmanība. Es ticu, ka pateicoties lieliskajai litertūrai, mums ir izdevies radīt iestudējumu, kas spēs uzrunāt skolēnus un vienlaikus palīdzēs arī pedagogiem ar klasi runāt par šo tik sarežģīto jautājumu.”