Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs izsludina festivālu Survival Kit 16

Slavs and Tatars veidojuši solo izstādes mākslas institūcijās visā pasaulē, tai skaitā Vīnes Secesijas namā, MoMA galerijā Ņujorkā, Salt Stambulā, Albertinum Drēzdenē. Kolektīva darbības modelis balstās trīs pīlāros: izstādēs, publikācijās un lekciju performancēs. Slavs and Tatars publicējuši vairāk nekā duci grāmatu, tai skaitā nesenākā publikācija bērniem Azbuka Strikes Back izdevniecībā Walther König. 2020. gadā Slavs and Tatars atklāja slāvu aperatīva bāru-projektu telpu Pickle Bar netālu no savas studijas Moabitā, Berlīnē, kā arī rezidenču un mentoringa programmu vietējiem jaunajiem profesionāļiem.