Rīgā atkal skanēs WINDSTREAM – pavasara festivāls ar pasaules līmeņa viesiem

Festivāla atklāšanas koncerts 20. martā Splendid Palace diriģenta Raita Ašmaņa vadībā izcels 11 Grammy balvu laureāta, Amerikas mūzikas ikonas Frenka Sinatras melodijas džeza aranžējumos bigbendam. Savukārt spilgtas vokālās krāsas piešķirs Lietuvā rezidējošais nigēriešu dziedātājs Anjanja Udongu (Anyanya Udongwo), kurš no jauna klausītājiem atklās Sinatras iespaidīgo mantojumu, tostarp dziesmas “Strangers in the Night”, “My Way” un “New York, New York”. “Anjanja ir ļoti kolorīts, harizmātisks un atraktīvs mākslinieks. Ticu, ka viņa muzikalitāte un balss tembrs publikai sagādās patiesu pārsteigumu,” teic programmas autors, diriģents Raitis Ašmanis.