“Mēs Jūs Mīlam” ar Kasparu Breidaku un Ralfu Eilandu Starptautiskajā sieviešu dienā priecē Iļģuciema cietuma ieslodzītās.

“Mēs Jūs Mīlam” komiķis uzsver, ka 8. marts ir Starptautiskā sieviešu diena, un komēdijšovs “Mēs Jūs Mīlam” Iļģuciema sieviešu cietumā, viņaprāt, liekus komentārus neprasa: “Tā ir iespēja ieslodzītajām ne tikai izrauties no ikdienas un izsmieties kopā ar mani un Kasparu Breidaku, bet, iespējams, arī attīstīt pašironiju – pasmieties par situāciju, kurā viņas ir nonākušas, lai tas vairs nekad dzīvē neatkārtotos. Humors dziedē, un no tā var mācīties. Tam es patiesi no visas sirds ticu!”.