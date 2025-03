Opozīcija iebilst pret ieceri atteikties no pamatizglītības apguves tālmācībā

Parlaments tāpat rosina izslēgt neklātienes izglītības formu. Tie izglītojamie, kuri ir sākuši programmas apguvi, varēs to pabeigt. Izmantot mācības attālināti, tiešsaistē, tehnoloģijām papildinātas mācības vai pedagogu vadītas mācības varēs, lai organizētu klātienes izglītības procesu. Vienlaikus kombinēto mācību daļa nevarēs pārsniegt 20% no kopējās mācību stundu slodzes mācību gadā, izriet no likumprojekta. Tomēr par šo īpatsvaru vēl gaidāmas diskusijas.