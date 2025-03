Rīgā šogad notiks divas vērienīgas Itālijas mākslas izstādes

2025. gadā Rīgā gaidāmas divas liela mēroga izstādes no ievērojamu Itālijas muzeju kolekcijām: no 22. maija līdz 24. augustam Mākslas muzejā RĪGAS BIRŽA (MMRB) viesosies izstāde no Madamas pils muzeja Turīnā “Palazzo Madama. Itālijas māksla un amatniecība 6.–19. gadsimts”, savukārt no 5. jūlija līdz 26. oktobrim Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā (LNMM) norisināsies izstāde no Ufici galerijas Piti pils Modernās mākslas galerijas Florencē “Itālijas gaisma: no Fatori līdz Morandi”. Abi projekti notiek ar Itālijas Republikas vēstniecības Rīgā atbalstu.