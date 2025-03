BKUS Neatliekamās medicīnas centrs stundā uzņem 20 pacientus – noslodze joprojām liela

Pēdējās dienās lielākais pacientu pieplūdums NMC novērojams laikā no plkst.10 līdz 16, kad vidēji katru stundu tiek atvesti vai ierodas aptuveni 20 pacienti, norādīja Ronis. Parasti centrā lielākais pacientu pieplūdums vērojams no plkst.10 līdz 22. Savukārt vakarā pacientu skaita pieaugums novērojams laikā no plkst.19 līdz 21.