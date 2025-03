Aizsaulē devies Latvijas Ordeņu brālības biedrs Gunārs Resnais

Atgūstot neatkarību, Gunārs Resnais aktīvi iesaistījās Latvijas Politiski Represēto Apvienības (LPRA) darbā, kas tika izveidota 1989. gadā. Viņš vadīja LPRA divos sasaukumos – no 1992. līdz 1995. gadam un no 2009. līdz 2016. gadam. No 1993. līdz 1996. gadam viņš bija arī 5. Saeimas deputāts. Par savu neatlaidīgo darbu Latvijas labā 1999. gada 7. aprīlī viņš tika apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni un 2000. gadā pievienojās Latvijas Ordeņu brālībai.