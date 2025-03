PTAC: AS “4finance” klientiem ir iespēja panākt ievērojamu kredīta atmaksas samazinājumu

PTAC ir konstatējis, ka AS “4finance” ilgstošā laika posmā ir veicis neatbilstošu patērētāju maksātspējas izvērtēšanu – nav ieguvis datus par patērētāju visām esošajām saistībām, jo datus ieguva tikai no viena kredītinformācijas biroja, nevis no visiem. AS “4finance” klientiem, kuri pēdējo 3 gadu laikā ir aizņēmušies pie SMScredit.lv, Ondo.lv vai Vivus.lv ir iespēja panākt ievērojamu kredīta atmaksas samazinājumu, ja AS “4finance” nav atbilstoši izvērtējis maksātspēju pirms kredīta piešķiršanas. Lai par to pārliecinātos, patērētājam ir jāveic šādi soļi.