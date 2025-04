Pazuda zemesgrāmata un zelta gredzeni. Ko darīt?...

Skaidrojam, kā Birutas kundze var atjaunot zemesgrāmatas dokumentus un kam viņai jāziņo par pazudušajām lietām. Visvienkāršāk ir atjaunot zemesgrāmatas ierakstus un par to pazušanu ļoti lielam satraukumam nebūtu jābūt. Tiesu administrācijas Tiesu iestāžu sabiedrisko attiecību speciāliste Ināra Makārova “Likumam un Taisnībai” skaidro:



“Ja nekustamā īpašuma īpašniekam ir nepieciešama atkārtota zemesgrāmatas apliecība, tiesā iesniedzams rakstisks iesniegums. Kancelejas nodeva maksā astoņus eiro. Ja nekustamā īpašuma īpašniekam nepieciešamas dokumentu kopijas, piemēram, pirkuma līgums, zemes robežu plāns, tāpat ir jāiesniedz rakstisks iesniegums. Nodevas konkrētu apmēru noteikt nevar, jo tas atkarīgs no tā, kādu dokumentu vēlas saņemt – apliecinātu/neapliecinātu, no cik lapām dokuments sastāv un tamlīdzīgi. Nodeva tiek aprēķināta, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 96 “Noteikumi par tiesas sniegtajiem maksas pakalpojumiem”. Nekustamā īpašuma inventarizācijas lietas dokumentus iesakām pasūtīt Valsts zemes dienestā. Zemesgrāmatu lietās (nekustamā īpašuma lietā) tā var arī nebūt, jo nav jāiesniedz obligāti.”