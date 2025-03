Kā Krievija ar propagandu cenšas pārrakstīt vēsturi un saglabāt kontroli pār bijušajām PSRS valstīm

“Likās, ka viss ir sagatavots varas pārņemšanai Ukrainā, turklāt Putins pilnībā uzticējās saviem FSB aģentiem. Tomēr realitātē viss nenotika kā plānots - ģenerāļa Besedas 5. divīzija Putinam bija melojusi jau gadiem, un lielu daļu no piešķirtajiem miljardiem, kas bija paredzēti ukraiņu uzpirkšanai, tika sadalīti starp FSB aģentiem, kas stāstīja Putinam to, ko viņš vēlējās dzirdēt. No 2022. gada februāra beigām līdz aprīļa sākumam no nodaļas tika atlaisti 155 no 160 tajā esošajiem aģentiem. Daži no viņiem arī pazuda bez vēsts.”