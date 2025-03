Luterāņu arhibīskapa kandidāts Dzintars Laugalis neatsāks sieviešu ordināciju un grib aizliegt abortus

Ja šā gada Sinodē mani ievēlēs, tad es neatsākšu sieviešu ordināciju. Arhibīskaps Jānis Matulis sieviešu ordināciju sāka padomju okupācijas laikā, kad baznīcā bija smaga situācija, trūka mācītāju. Turklāt LELB tajā laikā vēlējās veidot saikni ar pēc iespējas vairāk starpbaznīcu organizāciju, lai saņemtu atbalstu, un daudzas Rietumvalstu baznīcas sievietes ordinē. Arhibīskapa Matuļa motivācija ordinēt sievietes nebija baznīciska, tā bija situatīva. Savukārt arhibīskapa Jāņa Vanaga lēmums to nedarīt bija garīgs un bibliski pamatots, izejot no baznīcas un garīgā amata būtības. Kad mēs 2016. gadā savā Satversmē ierakstījām, ka mēs ordinējam vīriešus, sabiedrībā to uztvēra tā, ka mēs pasakām, ka sievietes neordinējam. Nē, mēs pateicām to, ka garīgais amats ir tāds, kurā ordinē vīriešus. Tas ir saistīts ar baznīcas redzējumu, kas ir garīgais amats. Un tas ir saistīts ar sakramentiem un to pārraudzību. Starp dažādu valstu luterāņu baznīcām dominē divi redzējumi. Viens ir - garīgais amats ir tāds pats kā jebkurš cits amats. Tajā nav svarīgi, vai ir vīrietis vai sieviete, bet galvenais ir sagatavotība un prasmes. Savukārt otrs redzējums, pie kura pieturas LELB, ir, ka garīgais amats ir Kristus iestādīts. Tajā ir būtiski, ka mēs ievērojam, kā Kristus to iedibinājis. Tāpat kā Kristībā lietojam ūdeni un Svētā Vakarēdienā mēs lietojam vīnu un neraudzētu maizi, tāpat mācītāja amatā ir vīrietis, jo Kristus izvēlējās 12 apustuļus, kas bija vīrieši. Un bīskapi, mācītāji un diakoni ir apustuliskā amata turpinātāji.