Kādas ir Krievijas ekspansīvās ambīcijas Eiropā? Skaidro analītiķis

No 2000. - 2007. gadam Krievija īstenoja stratēģiju, kuras mērķis bija mūsu valstu vadītājus “iemidzināt”, tai skaitā, Putins deva mājienus par savu vēlmi it kā iestāties Eiropas Savienībā (ES) un NATO. Viņam piemita inteliģence un talants, kas ļāva Rietumiem viņu novērtēt par zemu. Tomēr Putina patiesie plāni dzima jau pirms 25 gadiem, kad pēc PSRS sabrukuma viņš pārņēma varu Krievijā. Turklāt no 2007. gada viņa komunikācija kļuva tiešāka un viņa patiesie nodomi kļuva aizvien skaidrāk redzami,” uzsver analītiķis.