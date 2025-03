Kur aiziet un ko redzēt? Uzdzīve Daugavpils muzejā, Industriālais laikmets Sarkandaugavā un Gaisma Pārdaugavā: izstāžu ceļvedis

* Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Dauderu nama Lielajā salonā (Zāģeru ielā 7, Sarkandaugavā) līdz 20. aprīlim skatāma gleznotāja, Latvijas Mākslas akadēmijas profesora Andra Vītoliņa darbu izstāde “Industriālais laikmets”, kurā eksponētas gleznas, kas tapušas no 2004. līdz 2016. gadam un tematiski iekļaujas muzeja mainīgo izstāžu ciklā par urbāni industriālo Sarkandaugavas vidi. Mākslinieks savulaik īpaši pievērsies industrializācijas vēsturisko procesu izpētei, tās attīstības gaitā radītiem objektiem un sistēmām. Viņu fascinē cilvēka izdomas un iztēles rezultātā tapušās tehnoloģijas, tāpat objekti, kas, paredzēti utilitārām vajadzībām un funkcionalitātei, atnesuši arī jaunu dizaina estētiku.



Industrializācijas liecības Andris Vītoliņš dokumentējis daudzviet pasaulē, un sākotnēji darbu nosaukumos arī izmantojis attiecīgos vietu ģeogrāfiskos nosaukumus vai tehniskos terminus, piemēram, “Kompresors” vai “Brūvēšanas tanki”. Vēlāk attēlotajiem objektiem pievērsies no filozofiskā aspekta, šī pieeja atbalsojas arī nosaukumos - “Elektriskā vilciena lidojošais gars”, “Svētā Trīsvienība” un citos. Izstādē “Industriālais laikmets” eksponētajos darbos rūpīgs skatītājs ieraudzīs atsauces gan uz Sarkandaugavas, gan uz Rīgas industriālo vidi plašākā tvērumā. Tās papildinās citviet pasaulē gūto iespaidu dekoratīvi spilgts un dinamisks attēlojums.



Skolas gados braukājot no Rīgas uz mājām Carnikavā un pretējā virzienā, mākslinieks Andris Vītoliņš Sarkandaugavas vidi bieži skatījis pa vilciena logu. Arī tagad, kad viņa dzīve rit starp Rīgu un Kalngali, ikdienā iznāk bieži braukt cauri tieši šai Rīgas apkaimei. Gleznotāja interese par arhitektūru un vēsturi modusies jau zēna gados, un par Dauderu namu, kas no vilciena bijis redzams garām slīdošajā ainavā, viņš jau tolaik dzirdējis dažādus nostāstus. Pagājušā gadsimta astoņdesmitajos gados viņš ar skolasbiedriem vēlējies izzināt ko vairāk, un tad ne reizi vien klīsts pa Dauderiem pieguļošo parku un tuvākajām teritorijām.



Mākslinieks Andris Vītoliņš dzimis 1975. gadā, absolvējis Latvijas Mākslas akadēmiju (LMA). Paralēli radošajam darbam no 2012. gada vadījis LMA Glezniecības nodaļu, darbojas arī kā izstāžu un citu mākslas projektu kurators. Darbi izstādīti gan grupu izstādēs, gan personālizstādēs Latvijā un ārvalstīs. Viņa gleznas atrodas arī privātās un publiskās mākslas kolekcijās. Strādājis grāmatu dizainā un izstāžu iekārtošanā. Sīkāk internetā: www.lnvm.lv.