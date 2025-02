Par godu leģendārajai tekstilmāksliniecei Edītei Pauls-Vīgnerei atklāta izstāde viņas piemiņai

Izstādē apskatāmi Edītes Pauls-Vīgneres darbi no muzeja krājuma, tostarp krēsli “Ainava I–VI” (1979, sadarbībā ar Jāni Poļaku), gobelēns “Raža” (1972) un miniatūrtekstilijas no grupas “Svētki I–IV” (1977). Tāpat apmeklētājiem ir iespēja iepazīties ar gobelēnu “Kosmoss” (1969) un telpiskajiem objektiem “Koraļļi I–IV” (1979), kas ir daļa no muzeja pastāvīgās ekspozīcijas.