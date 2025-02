Rīgā sieviete ar BMW džipu gandrīz iznīcina uzņēmēja rūpalu

Par notikušo kafejnīcas īpašnieks uzzinājis nākamajā dienā. "Sākumā es, protams, to visu neuztvēru nopietni. Bet, kad ieraudzīju, ka mašīna apstājusies tikai 80 cm no kafejnīcas, sapratu, ka, ja džips šeit ietriektos, es paliktu bez biznesa. Te viss bija ar kājām gaisā. Runā, ka viņa vienkārši sajaukusi pedāļus. Kad tā tika aiznesta uz slidena ceļa, tā izlidoja uz šejieni, to nedaudz pagrieza, un, lai izvairītos no sadursmes ar mašīnām (tā ir tikai versija), viņa panikā sajauca gāzes pedāli ar bremzes un ietriecās šeit," stāstīja kafejnīcas īpašnieks Maksims.