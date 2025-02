Vai deviņu cilvēku nāve ugunsgrēkā Merķeļa ielā Rīgā patiesībā bija slepkavība? Skandalozais Ernests Rieksts atklāj interesantas nianses

“No [..] istabas izgāja [..] un kliedza mums, ka mēs degam un, kad es atvēru balkona durvis, es dzirdēju dūmu detektora skaņu. Pēc tam es paskatījos koridorā, pa kuru aizgāja šis vīrietis, kurš pirms tam mums piesējās, un ieraudzīju, ka dūmi ar uguni jau nāk no šī koridora beigām. Precizēju, ka es paņēmu ugunsdzēsības aparātu, kas atradās pa kreisi no balkona, un mēs kopā ar [..] mēģinājām to atvērt, bet mums tas neizdevās, bet uguns bija jau tik tuvu, ka nevarējām izturēt un pēc tam [..] gāja uz izeju, bet es ieskrēju atpakaļ uz balkona, tā kā domāju, ka nostrādās ugunsgrēka automātiskās dzēšanas avārijas sistēma. Pēc tam es dzirdēju, ka kaut kāda sieviete kliedz: “Palīgā!” un ieskrēja pie manis uz balkona. Pēc tam es no balkona pārlīdu uz piekto stāvu, un sāku sist logu. Precizēju, ka šī sieviete ieskrēja uz balkona tajā brīdī, kad jau no karstuma sāka plaisāt logi vai durvis. Es pateicu sievietei, lai viņa novilktu virsjaku, tā kā man likās, ka viņai deg kapuce. Kad es ar kājām izsitu logu, es ielīdu pa logu un atvēru logu, lai sieviete var ielīst. Precizēju, ka, kad es ielīdu pa logu, es tiku citā dzīvoklī un kaut kāds vīrietis uzbruka man, tā kā laikam padomāja, ka es esmu zaglis un es sāku ar viņu kauties. [..]”