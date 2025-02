“Roka ar šaujamo cēlās viegli…” Vēsturniece Līga Lapa par 1905. gada revolūciju un tās nežēlību

Pētnieki mēģina izvērtēt to postu, materiālo un kultūrvēsturisko vērtību zudumu, ko radīja muižu dedzināšanas, taču uz to var paraudzīties arī no otras puses. Līdz kam gan bija jānoved pacietīgais latviešu zemnieks ar savu darba mīlestību, dabas un skaistuma izjūtu, lietišķās mākslas pūru un taisnības izjūtu, lai viņš saņemtos un pielaistu muižai sarkano gaili? Pētnieks Ivars Ijabs atgādina, ka 1905. gada revolūcija ir arī nacionālās atbrīvošanās kustības daļa.