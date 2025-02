Iešu un darīšu sev galu... Atklāti par pašnāvību skandāliem starpkaru Latvijā

Šo varētu uzskatīt par ārkārtas gadījumu, ja vien tās pašas Jāņu nedēļas laikā Latvijā nebūtu notikušas vēl piecas pašnāvības un viens pašnāvības mēģinājums. Visi upuri bijuši jauni vīrieši vecumā līdz trīsdesmit gadiem: viens noslīcinājies Tērvetes upē, četri nošāvušies. Iemesli bijuši dažādi – dzīves apnikums, strīds ar tēvu, nelaimīga mīlestība. Savukārt 21 gadu vecās Plāņu pagasta iedzīvotājas Elzas pašnāvības mēģinājums, iedzerot ziepjakmens šķīdumu, nav izdevies, jo viņa laikus nogādāta slimnīcā. Arī šajā gadījumā meitene par aiziešanu no dzīves izšķīrusies romantisku iemeslu dēļ. Tādu pašu romantisku iemeslu dēļ apmēram mēnesi vēlāk Tukuma ezerā no laivas ūdenī ielēca 18 gadu vecā Milda, kuru gan garāmgājējiem izdevies izglābt. Dikļu pagastā ap to pašu laiku un tādu pašu iemeslu dēļ noslīcinājusies cita 18 gadu veca meitene.