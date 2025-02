Saeima noraida pieprasījumu par "masveida'" valodas pārbaudēm Daugavpilī

Iepriekš Daugavpils Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova pauda, ka no darba aiziet tie skolotāji, kuriem "netur nervi" un viņi jūtoties aizskarti par kārtējām pārbaudēm. Vienlaikus Isupova uzsvēra, ka nav novērojama masveida skolotāju aiziešana no darba, turklāt neviens skolotājs nepietiekamu valsts valodas zināšanu dēļ no darba nav atstādināts.