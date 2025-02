Deklarētā dzīvesvieta Latvijā – jauns priekšnoteikums valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai

Pēc NVD veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju datubāzē iekļautajiem datiem, uz 2024.gada 6.novembri valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus Latvijā varēja saņemt kopā 2 384 691 personas - to vidū ir arī pilsoņi, nepilsoņi, ārzemnieki, patvēruma meklētāji un citas personu grupas. Šobrīd personu tiesības saņemt valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus nav atkarīgas no personas dzīvesvietas un tiek vērtēti citi apstākļi, piemēram, pilsoniskais statuss, uzturēšanās atļauja, nodarbinātība un no tā izrietošās ģimenes locekļu tiesības saņemt valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus un tamlīdzīgi kritēriji.