Notiesātajam Jēkabpils spēļu zāles aplaupītājam Denisam Hristoforidi neizdodas panākt pirmstermiņa atbrīvošanu; 2011. gadā laupītāji nogalināja policistu

VPD pēc pieprasījuma saņemšanas sagatavo izvērtēšanas ziņojumu un nosūta to brīvības atņemšanas iestādei. Brīvības atņemšanas ie­stādes priekšnieks pēc izvērtēšanas ziņojuma saņemšanas to kopā ar notiesātā iesniegumu, izziņu par soda izpildes gaitu un brīvības atņemšanas iestādes iesniegumu par notiesātā nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no soda izciešanas nosūta pilsētas tiesai, kuras darbības teritorijā atrodas brīvības atņemšanas iestāde.