Artēmijs Troickis: Krievija ir Nigērija ar kodolieročiem

“Tagad tomēr nav 20., kur nu vēl 19. gadsimts, kad visu izlēma militārais spēks un armijas lielums. Tagad ekonomika un tehnoloģijas ir daudz nopietnākas jomas, lai pelnītu sev punktus pasaules arēnā. Šajā ziņā Krievija ir atpalikusi valsts, faktiski trešās pasaules valsts. Kāds savulaik nosauca Krieviju par piesnigušu Nigēriju, bet laikam reālistiskāk būtu teikt, ka Krievija ir Nigērija ar kodolieročiem. Ja nebūtu kodolieroču, no vienas puses, un visas tās naftas un gāzes rezerves, no otras puses, kopumā Krievija nekotētos mūsdienu pasaulē, kur visu nosaka smalkākas un gudrākas lietas, nevis lielgabali un lidmašīnas,” komentēja Troickis un sprieda, ka nekādiem putina plāniem par padomju impērijas atjaunošanu nav lemts piepildīties. “Es domāju, ka lielākais, uz ko viņš var cerēt, diemžēl ir Baltkrievija. Un varbūt kāda no Centrālāzijas valstīm. Ar to arī tas beigsies. Jo gan Armēnija, gan Azerbaidžāna, un es ļoti ceru, ka arī Gruzija, drīz “atkritīs”. Tām daudz vairāk patīk būt Eiropas valstīm, nevis padomju provincēm. Kas attiecas uz Centrālāziju... Protams, ir zināma konkurence starp Krieviju un Ķīnu par ietekmi uz šīm valstīm. Taču, neskatoties uz to, ka Krievijai ir ļoti gara robeža ar Kazahstānu, ekonomiskā ziņā Ķīna Vidusāzijai ir daudz pievilcīgāks partneris nekā Krievija.”