Latvijas "Īlons Masks" vēl nav saņēmis visu naudu par Krievijā pārdotajiem mikrokredītu uzņēmumiem

“Pirmā laikam bija kaut kur apmēram septembrī, un pēc tam pēc kaut kādiem mēnešiem diviem. Un nekas vairāk. Nu vienkārši tāda parunāšanās. Viņš vienkārši vaicāja, kā es skatos, ko es domāju, kā es uztveru to visu. Nu tā apmēram,” stāsta Kampars. Vaicāts, vai nav bijušas sarunas par nākšanu Broka komandā un citu cilvēku aicināšanu, bijušais politiķis to noliedz: “Cik es saprotu, tur nebija vispār tēma par kaut ko tādu. Protams, es interesējos, vai kaut kas ir vai nav, bet, cik es saprotu, tur nekā nav. Vismaz uz to brīdi nekas nebija. Tā kā es nezinu, nē, nekas konkrēts nebija.”