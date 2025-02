FOTO: aizvadīts Latvijā vērienīgākais studiju festivāls "Universs@LU"

Apbalvošanas ceremoniju vadīja radio un TV personība Lelde Ceriņa. To ieskandēja erudīcijas spēle, kurā piedalījās skolēni no apbalvotajām skolām. Asāko prātu demonstrēja un spēlē uzvaras laurus plūca Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas vidusskolēns Mārtiņš Mikažāns. Otro un trešo vietu dalīja Eliāna Meiere no Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas un Salaspils 1. vidusskolas audzēknis Leonīds Tolokoncevs.